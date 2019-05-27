На Северном речном вокзале в Москве два теплохода задели друг друга из-за сильного ветра. Суда получили незначительные повреждения, пострадавших нет.

На Северном речном вокзале в Москве два теплохода задели друг друга.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, авария произошла на причале номер 1. Из-за сильного ветра теплоход "Александр Свирский" качнулся и задел бортом теплоход "Тимирязев", который был пришвартован рядом.В результате оба прогулочных судна получили незначительные повреждения. Пострадавших и розлива нефтепродуктов нет.