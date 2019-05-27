Президиум генсовета ЕР решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Также приостанавливаются полномочия чиновника как члена регионального политического совета Единой России, сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак.

Президиум генсовета "ЕР" решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Также приостанавливаются полномочия чиновника как члена регионального политического совета "Единой России", сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак.Также президиуму регионального политсовета дано поручениеприостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения партии,рассмотреть вопрос о соответствии чиновника занимаемой должности, после чегоначать процедуру отзыва избирателями.По словам Андрея Турчака, в партии неоднократноподчеркивали, что представители власти несут повышенную ответственность за своипоступки и слова. "Вчера случился очередной приступ "белой чиновничьейгорячки" в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК",– напомнил партиец.Вместо ответа на вопросы корреспондента, Зайцев попыталсярешить вопрос силой, недоумевает Турчак. Такое поведение он назвал"неадекватным и неприемлемым"."Хочешь помахать кулаками – иди на татами или ринг. Неумеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место вовласти", – подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".Ранее большой резонанс вызвало поведение Зайцева, который незахотел отвечать на вопросы корреспондента ВГТРК о погорельцах, спустя четырегода после пожара продолжающих жить в крайне тяжелых условиях. Вместо диалога сжурналистом чиновник повалил его на пол, а заместители главы района пыталисьзакрыть камеру.Партия не будет закрывать глаза на подобные вопиющие случаи,подчеркнул Андрей Турчак. Так, в феврале партийцы лишили руководящих должностейчлена политсовета "ЕР" в Дзержинске Нижегородской области ИгоряКрашенинникова. Видеозапись конфликта после дорожно-транспортного происшествияво дворе жилого дома с его участием вызвала большой общественный резонанс.Также ранее комиссия "Единой России" по этикеприняла решение об исключении из рядов партии руководителя фракции"ЕР" в Астраханской городской думе Владимира Сухарева. Он пришел вресторан в нетрезвом виде и вызывающе реагировал на замечания службы безопасностизаведения.