Президиум генсовета ЕР решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Также приостанавливаются полномочия чиновника как члена регионального политического совета Единой России, сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак.
Президиум генсовета "ЕР" решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Также приостанавливаются полномочия чиновника как члена регионального политического совета "Единой России", сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак.
Также президиуму регионального политсовета дано поручение
приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения партии,
рассмотреть вопрос о соответствии чиновника занимаемой должности, после чего
начать процедуру отзыва избирателями.
По словам Андрея Турчака, в партии неоднократно
подчеркивали, что представители власти несут повышенную ответственность за свои
поступки и слова. "Вчера случился очередной приступ "белой чиновничьей
горячки" в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК",
– напомнил партиец.
Вместо ответа на вопросы корреспондента, Зайцев попытался
решить вопрос силой, недоумевает Турчак. Такое поведение он назвал
"неадекватным и неприемлемым".
"Хочешь помахать кулаками – иди на татами или ринг. Не
умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во
власти", – подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".
Ранее большой резонанс вызвало поведение Зайцева, который не
захотел отвечать на вопросы корреспондента ВГТРК о погорельцах, спустя четыре
года после пожара продолжающих жить в крайне тяжелых условиях. Вместо диалога с
журналистом чиновник повалил его на пол, а заместители главы района пытались
закрыть камеру.
Партия не будет закрывать глаза на подобные вопиющие случаи,
подчеркнул Андрей Турчак. Так, в феврале партийцы лишили руководящих должностей
члена политсовета "ЕР" в Дзержинске Нижегородской области Игоря
Крашенинникова. Видеозапись конфликта после дорожно-транспортного происшествия
во дворе жилого дома с его участием вызвала большой общественный резонанс.
Также ранее комиссия "Единой России" по этике
приняла решение об исключении из рядов партии руководителя фракции
"ЕР" в Астраханской городской думе Владимира Сухарева. Он пришел в
ресторан в нетрезвом виде и вызывающе реагировал на замечания службы безопасности
заведения.