Певица Настя Каменских выложила на своей странице в социальной сети новое фото.

Певица Настя Каменских выложила на своей странице в социальной сети новое фото.На черно-белом фото девушка сидит в халате на краю ванны, оголив одну ногу. Кадр опубликован после свадебной церемонии.Фанаты тут же отреагировали на новый пост. Девушку искупали в овациях и завалили комплиментами. "Мой идеал красоты", "Такая хорошенькая", – без устали писали обожатели.Многие продолжали поздравлять девушку с долгожданной свадьбой. Самые верные поклонники глубоко прониклись этим событием. Большинство из них год за годом с трепетом ждали этого."Настя – особенная девушка! Потап, береги ее!", – посоветовала подписчица.Напомним, дуэт Потапа и Насти Каменских существует с 2006 года. Настоящим прорывом для них стала песня "Не пара". Она моментально попала в топ российских и украинских радиостанций.Отметим, что первые слухи об их отношениях появились еще в период первого брака Потапа с Ириной Горовой. С экс-супругой продюсер остался в дружеских отношениях. Она даже присутствовала на церемонии бракосочетания со своим новым избранником бизнесменом Евгением Артюховым.