Украинские пользователи Сети продолжают со страстью и упорством, достойными лучшего применения, следить за состоянием Крымского моста. Любой намек на то, что автомобильная переправа через Керченский пролив не пользуется чрезмерной популярностью воспринимается ими с восторгом.

Украинские пользователи Сети продолжают со страстью и упорством, достойными лучшего применения, следить за состоянием Крымского моста. Любой намек на то, что автомобильная переправа через Керченский пролив не пользуется чрезмерной популярностью воспринимается ими с восторгом.С приходом ранних восходов и поздних закатов у фотографов начался сезон, во время которого у них есть шанс снимать улицы, дороги и площади при свете дня, но без больших скоплений людей. Особенно это время ценят любители инженерных сооружений – зачастую они стремятся сделать кадр вообще без людей.Одному из фотографов повезло поймать момент и запечатлеть . Судя по цветам на снимках, он сделал это ранним утром, почти сразу после восхода солнца. Украинские пользователи Сети принялись с восторгом делиться этими кадрами как доказательством, что переправа через Керченский пролив не пользуется спросом у туристов."Спасибо вам, балалайники, что не приехали вообще и не испортили мне отдых на любимом моем море! Так и надо! Даже не думайте ехать и за***ать мое море и мои пляжи!", – на своей странице в Twitter написал пользователь с ником RoksolanaToday&Крым25%. Свое эмоциональное сообщение он сопроводил теми самыми снимками с пустующим Крымским мостом.Комментаторы от кадров пришли в настоящий экстаз. Всего один человек обратил внимание собравшихся на то, что фотографии, судя по всему, были сделаны в сумерках, а не днем. Однако его голос разума потонул в потоке восторженных комментариев на украинском языке.Многие аналитики успели заметить странную и порой болезненную привязанность украинских пользователей Сети к теме . Сперва они утверждали, что подобное сооружение и вовсе невозможно возвести из-за неких глобальных причин. Затем изменили риторику и рассказывали, что Россия "разорится из-за стройки".Когда и первое, и второе утверждение были опровергнуты самой жизнью, комментаторы стали доказывать друг другу и самим себе, что сама стройка якобы напрасной, ведь по переправе через Керченский пролив "никто не ездит". Эти пользователи Сети цепляются за любое, даже самое призрачное доказательство их правоты.Отметим, частица "25%", которая содержится в нике разместившего фотографии пользователя Сети, стала появляться у сторонников Петра Порошенко после того, как политик с треском проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Дескать, раз того поддержали 75% украинцев, то за бывшего президента выступает четверть населения.