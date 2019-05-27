Украинские пользователи Сети продолжают со страстью и упорством, достойными лучшего применения, следить за состоянием Крымского моста. Любой намек на то, что автомобильная переправа через Керченский пролив не пользуется чрезмерной популярностью воспринимается ими с восторгом.
Украинские пользователи Сети продолжают со страстью и упорством, достойными лучшего применения, следить за состоянием Крымского моста. Любой намек на то, что автомобильная переправа через Керченский пролив не пользуется чрезмерной популярностью воспринимается ими с восторгом.
С приходом ранних восходов и поздних закатов у фотографов начался сезон, во время которого у них есть шанс снимать улицы, дороги и площади при свете дня, но без больших скоплений людей. Особенно это время ценят любители инженерных сооружений – зачастую они стремятся сделать кадр вообще без людей.
Одному из фотографов повезло поймать момент и запечатлеть . Судя по цветам на снимках, он сделал это ранним утром, почти сразу после восхода солнца. Украинские пользователи Сети принялись с восторгом делиться этими кадрами как доказательством, что переправа через Керченский пролив не пользуется спросом у туристов.
"Спасибо вам, балалайники, что не приехали вообще и не испортили мне отдых на любимом моем море! Так и надо! Даже не думайте ехать и за***ать мое море и мои пляжи!", – на своей странице в Twitter написал пользователь с ником RoksolanaToday&Крым25%. Свое эмоциональное сообщение он сопроводил теми самыми снимками с пустующим Крымским мостом.
Комментаторы от кадров пришли в настоящий экстаз. Всего один человек обратил внимание собравшихся на то, что фотографии, судя по всему, были сделаны в сумерках, а не днем. Однако его голос разума потонул в потоке восторженных комментариев на украинском языке.
Многие аналитики успели заметить странную и порой болезненную привязанность украинских пользователей Сети к теме . Сперва они утверждали, что подобное сооружение и вовсе невозможно возвести из-за неких глобальных причин. Затем изменили риторику и рассказывали, что Россия "разорится из-за стройки".
Когда и первое, и второе утверждение были опровергнуты самой жизнью, комментаторы стали доказывать друг другу и самим себе, что сама стройка якобы напрасной, ведь по переправе через Керченский пролив "никто не ездит". Эти пользователи Сети цепляются за любое, даже самое призрачное доказательство их правоты.
Отметим, частица "25%", которая содержится в нике разместившего фотографии пользователя Сети, стала появляться у сторонников Петра Порошенко после того, как политик с треском проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Дескать, раз того поддержали 75% украинцев, то за бывшего президента выступает четверть населения.