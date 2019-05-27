Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. У пятилетней Дианы Запольской спинальная мышечная атрофия. Ей необходим специальный ортез, который будет удерживать спину и ноги. Для спасения Дианы не хватает 103 419 руб.

33Live.RuRu и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.Сегодня мы рассказываем о пятилетней Диане Запольской из Иркутска.У Дианы спинальная мышечная атрофия (СМА). Как только девочка начала ходить, мышцы стали слабеть, и вскоре она уже не могла подпрыгнуть, перешагнуть порожек. Заболевание продолжает прогрессировать. Сейчас, чтобы Диана не потеряла способности двигаться, ей необходим специальный ортез, который будет удерживать спину и ноги. Но оплатить его у родителей девочки нет возможности.Из письма Елены Запольской, мамы Дианы:"До полутора лет Диана считалась здоровой девочкой. Был, правда, небольшой гипотонус в мышцах, но массаж сделал свое дело, и дочка начала держать голову, садиться и ходить. А потом в Диане как будто что-то сломалось: она перестала бегать, с трудом вставала на ножки и часто падала. Мы кинулись искать причину. Обследовали и ребенка, и себя в разных клиниках. Оказалось, что у Дианы спинальная мышечная атрофия 3-го типа. Мы с мужем оба – носители "поломанного" гена, который и унаследовала наша дочь. Мы бьемся, чтобы Диана сохранила возможность двигаться, но болезнь прогрессирует. Искривляется позвоночник, деформируются стопы, слабеют суставы – дочка ходит только с опорой. Диане срочно нужен специальный ортез. Но он очень дорогой, у нас нет возможности оплатить его самостоятельно. А Фонд социального страхования нам в этой ситуации не помощник, потому что ортез не входит в программу индивидуальной реабилитации дочки. Чтобы его включить, требуется время, которого у Дианы нет. Прошу, помогите!"Для спасения Дианы Запольской не хватает 70 820 руб.Невролог детского психоневрологического отделения №2 Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева Ирина Шулякова (Москва):"Диане необходимо носить аппарат (ортез) на туловище и ноги, это поможет замедлить развитие заболевания, остановить деформацию позвоночника, позволит сохранить двигательные навыки".Внимание!Цена ортеза 383 600 руб.128 734 руб. собрали телезрители ГТРК "Иркутск".184 046 руб. собрали читатели Вестей.Ru и rusfond.ru.Не хватает 70 820 руб.ПОМОЧЬ ДИАНЕРусфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,223 млрд руб. В 2019 году (на 23 мая) собрано 598 693 268 руб., помощь получили 637 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.