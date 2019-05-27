Известную телеведущую Ксению Собчак мучают мысли о несправедливости бытия. Она никак не может примириться с несправедливым концом.

Известную телеведущую Ксению Собчак мучают мысли о несправедливости бытия. Она никак не может примириться с несправедливым концом.заявляет, что не может уснуть. Это связано с ее устарелыми представлениями о жизни. Она уступает и признает , что женщина не может стоять во главе государства. Пост об этом появился в Telegram-канале "Кровавая барыня".Речь идет о финале сериала . По переписке, выложенной Ксенией, видно, с каким сарказмом она отнеслась к концовке. "Я идиотка. Живу ольдскульными представлениями", – отметила женщина.Ее подруга согласилась с Ксенией, назвав ее: "Любовь моя". А после язвительно прокомментировала концовку саги."Феминизм просто прокладывает дорогу карликам и инвалидам", – подытожила собеседница Собчак."Аааа, обожаю тебя!" – ответила ей на это телезвезда. Во сколько ей удалось заснуть после просмотра животрепещущего финала, остается неизвестным.Напомним, заключительная серия знаменитой саги вышла 20 мая. Джон Сноу убил Матерь Драконов, на трон сел Бран Старк в инвалидном кресле, а карлик Тирион после предательства королевы снова стал правой рукой короля. Фанаты настолько разочарованы такой концовкой, что начали собирать подписи для петиции. Они требуют переснять финал культового сериала.