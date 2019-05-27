Мужчины не смогли покинуть квартиру самостоятельно

Мужчины не смогли покинуть квартиру самостоятельноВечером 25 мая на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме во Владимире. Спасатели прибыли к дому через 3 минуты и увидели задымление в квартире на первом этаже. В подъезде тоже было задымлено.Огнеборцы проникли в горящую квартиру и обнаружили двух мужчин, которые надышались угарным газом и не смогли покинуть квартиру самостоятельно. Спасатели вывели их на улицу и передали подоспевшей бригаде скорой помощи.Для тушения пожара привлекались 8 человек и 4 единицы техники.Благодаря профессиональным и слаженным действиям личного состава, работавшего на происшествии, ликвидацию открытого горения произвели в течение 9-ти минут после прибытия.Причину пожара и нанесённый огнём материальный ущерб устанавливают.