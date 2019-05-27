Знаменитая актриса стала гостьей программы Судьба человека на
канале Россия-1. Лидия Федосеева-Шукшина объяснила причины расставания
с первым мужем, актером
Вячеславом Ворониным.
Знаменитая актриса стала гостьей программы "Судьба человека" на
канале "Россия-1". Лидия Федосеева-Шукшина объяснила причины расставания
с первым мужем, актером
Вячеславом Ворониным.
Актриса призналась, что ей до сих неприятно вспоминать об этом союзе. Отношения
у супругов были сложные.
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала
в студии у Бориса Корчевникова, что брак с
Ворониным просуществовал всего четыре года. А знакомство их произошло во время
кинопроб в Киеве и было довольно забавным.
Подруга попросила Лидию передать для Вячеслава
записочку, в которой признавалась ему в любви. Однако актеру понравилась при
первой же встрече сама Лидия Федосеева-Шукшина. По словам артистки, будущий
супруг спросил, как ее зовут, а потом предложил погулять. "Я, конечно, была
дурочкой. Хотя он был красивый, элегантный, ухаживал за мной. Тогда была мода
на таких молодых людей", – цитирует звезду
Родители артистки были не в восторге от романа дочери. У пары родила дочь
Настя. Лидия Федосеева-Шукшина и Вячеслав Воронин сыграли свадьбу, но долго
этот союз не просуществовал. Бытовые трудности и разные взгляды на жизнь
развели супругов. К тому же, муж был довольно деспотичен.
"Мы приехали в Киев, снимали комнату в коммунальной квартире. Но я хотела
учиться дальше в театральном институте. Мне не нравилось быть домохозяйкой. Он
меня никуда не отпускал", – рассказала
Артистка отметила, что Вячеслав Воронин пенял, будто она бросила ребенка и
стала встречаться с Василием Шукшиным. категорично заявила,
что это неправда. С известным актером и писателем она стала встречаться, уже
расставшись с Ворониным.