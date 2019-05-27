Знаменитая актриса стала гостьей программы Судьба человека на канале Россия-1. Лидия Федосеева-Шукшина объяснила причины расставания с первым мужем, актером Вячеславом Ворониным.

Знаменитая актриса стала гостьей программы "Судьба человека" наканале "Россия-1". Лидия Федосеева-Шукшина объяснила причины расставанияс первым мужем, актеромВячеславом Ворониным.Актриса призналась, что ей до сих неприятно вспоминать об этом союзе. Отношенияу супругов были сложные.Лидия Федосеева-Шукшина рассказалав студии у Бориса Корчевникова, что брак сВорониным просуществовал всего четыре года. А знакомство их произошло во времякинопроб в Киеве и было довольно забавным.Подруга попросила Лидию передать для Вячеславазаписочку, в которой признавалась ему в любви. Однако актеру понравилась припервой же встрече сама Лидия Федосеева-Шукшина. По словам артистки, будущийсупруг спросил, как ее зовут, а потом предложил погулять. "Я, конечно, быладурочкой. Хотя он был красивый, элегантный, ухаживал за мной. Тогда была модана таких молодых людей", – цитирует звездуРодители артистки были не в восторге от романа дочери. У пары родила дочьНастя. Лидия Федосеева-Шукшина и Вячеслав Воронин сыграли свадьбу, но долгоэтот союз не просуществовал. Бытовые трудности и разные взгляды на жизньразвели супругов. К тому же, муж был довольно деспотичен."Мы приехали в Киев, снимали комнату в коммунальной квартире. Но я хотелаучиться дальше в театральном институте. Мне не нравилось быть домохозяйкой. Онменя никуда не отпускал", – рассказалаАртистка отметила, что Вячеслав Воронин пенял, будто она бросила ребенка истала встречаться с Василием Шукшиным. категорично заявила,что это неправда. С известным актером и писателем она стала встречаться, ужерасставшись с Ворониным.