При досмотре автомобиля на заднем сиденье в обувной коробке был обнаружен тайник в виде полиэтиленового свертка, который находился в мужском ботинке...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего по подозрению в покушении на сбыт героина в крупном размере.Полицейские получили информацию о 34-летнем приезжем, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Московского региона.В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан около одного из домов на Кутузовском проспекте в автомашине Вольво ХС 90. При досмотре автомобиля на заднем сиденье в обувной коробке был обнаружен тайник в виде полиэтиленового свертка, который находился в мужском ботинке. Исследованием установлено, что вещество в свертке является наркотическим средством – героином, общей массой более 500 граммов.Следствием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве