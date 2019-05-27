После ухода незнакомца потерпевшая обнаружила, что из шкатулки в комнате пропали денежные средства...
«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В отдел полиции поступило заявление от 91-летней женщины. Она сообщила, что к ней домой пришел незнакомый и сообщил, что принес для нее пригласительный билет в театр. Она впустила мужчину в квартиру, где он передал приглашение. Через некоторое время после ухода незнакомца она обнаружила, что из шкатулки в комнате пропали денежные средства. Материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемых – 27 и 30-летнего приезжих. Установлено, что злоумышленники в сети Интернет узнали, что по данному адресу проживает пожилая женщина и под предлогом доставки якобы приглашения в театр проникли в квартиру. Пока один из них отвлекал пенсионерку, второй злоумышленник незаметно зашел в квартиру и похитил из шкатулки деньги. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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