После ухода незнакомца потерпевшая обнаружила, что из шкатулки в комнате пропали денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило заявление от 91-летней женщины. Она сообщила, что к ней домой пришел незнакомый и сообщил, что принес для нее пригласительный билет в театр. Она впустила мужчину в квартиру, где он передал приглашение. Через некоторое время после ухода незнакомца она обнаружила, что из шкатулки в комнате пропали денежные средства. Материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемых – 27 и 30-летнего приезжих. Установлено, что злоумышленники в сети Интернет узнали, что по данному адресу проживает пожилая женщина и под предлогом доставки якобы приглашения в театр проникли в квартиру. Пока один из них отвлекал пенсионерку, второй злоумышленник незаметно зашел в квартиру и похитил из шкатулки деньги. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60