Злоумышленница согласилась приобрести все предложенное и сделала вид, что перевела средства при помощи мобильного приложения...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержана подозреваемая в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратилась 24-летняя местная жительница с заявлением о принятии мер к неизвестной, которая мошенническим путем завладела ее мобильным телефоном, ноутбуком и иконой. Общая сумма ущерба составила 19 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой и задержали ее на территории Москвы. Ею оказалась 39-летняя приезжая женщина.Следствием установлено, что злоумышленница приехала к заявительнице домой по объявлению о продаже гаджетов, но в процессе общения хозяйка посоветовала купить еще и икону. Злоумышленница согласилась приобрести все предложенное и сделала вид, что перевела средства при помощи мобильного приложения. Однако денежная операция так и не была проведена.Часть похищенного изъята.По данному факту следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31