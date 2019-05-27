Политика президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося рассматривать народную петицию о своем увольнении, вызвала недовольство в Верховной раде. Осмелевшему шоумену поставили суровый ультиматум.

Политика президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося рассматривать народную петицию о своем увольнении, вызвала недовольство в Верховной раде. Осмелевшему шоумену поставили суровый ультиматум.Гнев парламентариев вызвали кадровые решения новогопрезидента. По словам одиозного главы Радикальной партии Олег Ляшко, Зеленскийповторяет путь Порошенко, расставляя своих людей на ключевые должности.Ляшко потребовал от нового лидера Незалежной отменитьскандальные кадровые решения, в особенности о назначении главой президентскойадминистрации юриста Андрея Богдана. "Зеленский в этом плане ничем неотличается от своего "папередника" Порошенко, который так же все своебизнес-окружение назначал на кадровые должности", – возмутился Ляшко.Парламент же, по его словам, должен принять закон обимпичменте и отменить неприкосновенность главы государства. Кроме того, лидерРадикальной партии призвал сократить численность депутатов до 250 человек.Одним из первых решений Зеленского стало назначение юристАндрея Богдана главой своей администрации. Политик успел поработать вправительстве Николая Азарова, затем переметнулся в "Блок ПетраПорошенко".В ходе предвыборной кампании Богдан стали одним изруководителей штаба . По слухам, юрист является связующим звеноммежду главой государства и олигархом Игорем Коломойским.Напомним, политика Зеленского с первых дней вызваланедовольство многих украинцев. 22 мая в Сети появилась петиция с требованиемотставки нового главы государства. Авторы уверены: первые шаги шоумена на поступрезидента разочаровали граждан. За несколько дней под обращением подписались40 тысяч человек.По закону был обязан рассмотреть петицию,однако президент повел себя Некрасиво. Он отказался это делать, наплевав намнение десятков тысяч украинцев.