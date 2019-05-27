Продюсер Александр Толмацкий решил раскрыть причину конфликта между покойным сыном и Тимати. На этого его сподвиг смелый поступок Тимура.

Продюсер Александр Толмацкий решил раскрыть причину конфликта между покойным сыном и Тимати. На этого его сподвиг смелый поступок Тимура.На днях Тимур Юнусов выпустил трибьют песни Децла "Слезы". Это было настоящим откровением. Тимати признался: он сожалеет, что был плохим другом и не подал руку помощи, когда это было нужно. Извинился он и за то, что не пришел на похороны.Напомним, Кирилла скончался почти четыре месяца назад. Члены семьи, друзья и поклонники до сих пор не могут смириться с утратой.Отец Децла Александр Толмацкий рассказал, что конфликт между рэперами берет начало в 2000-х годах. Он признается, что причиной разрыва дружбы, стал он сам."У Децла и Тимати не было никакого конфликта. Вообще, я был инициатором всего этого. Сначала они работали вместе, а потом я стал искать другого MC", – рассказал старший Толмацкий.Отметим, ремейк трека Тимати исполнил его совместно с участником проекта "Песни" Slame. Но на сцене их будто было трое. Голограмма Децла и кадры, где Тимур и Кирилл вместе, довели поклонников до слез. Полное присутствие погибшего ощутил весь зал.