Противники бывшего лидера Украины Петра Порошенко еще до суда над ним вынесли заочный приговор и отправили его за решетку. Эксперты не исключают, что экс-президент Незалежной получит реальный срок. К уже имеющимся трем уголовным делам против него может добавиться четвертое.

Противники бывшего лидера Украины Петра Порошенко еще до суда над ним вынесли заочный приговор и отправили его за решетку. Эксперты не исключают, что экс-президент Незалежной получит реальный срок. К уже имеющимся трем уголовным делам против него может добавиться четвертое.Сейчас следственные органы продолжают первоочередныемероприятия по трем уголовным делам, ранее возбужденным против бывшегопрезидента. Теперь к ним добавилось четвертое – Порошенко обвиняют в узурпациисудебной вертикали.Об этом сообщил бывший замглавы администрации ВиктораЯнуковича Андрей Портнов. Недавно он вернулся на Украину и с командой своихюристов начал готовить судебные иски против Порошенко.В "активе" у политика – десятки подготовленныхзаявлений, признался он. Однако пока его команда будет заниматься уже открытымиуголовными разбирательствами против Порошенко, а также усилением информационногодавления на правоохранительные органы, сообщил Портнов в своем Telegram-канале.В ближайшие недели внимание команды политика будет прикованок заместителю генпрокурора Украины Анжеле Стрижевской. По словам бывшегозамглавы президентской администрации Незалежной, она формально отвечает занадзор за органами Государственного бюро расследований, начавших первыеследственные действия против Порошенко.Портнов отметил, что его команда будет добиваться ареставсего имущества бывшего президента. Лишить его активов можно будетуже на следующей неделе, полагает он.За последнюю неделю против бывшего президента возбудили триуголовных дела. Порошенко обвиняют в государственной измене и коррупции прираспределении должностей, легализации преступных доходов и провокации вКерченском проливе в ноябре прошлого года, в результате которой украинскиеморяки были задержаны российскими пограничниками.К аресту и суду над активно призываетэкс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Он призвал новогопрезидента Владимира Зеленского разобраться с предшественником, в противномслучае, бывший глава государства попытается ограничить власть нынешнего.