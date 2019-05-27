Противники бывшего лидера Украины Петра Порошенко еще до суда над ним вынесли заочный приговор и отправили его за решетку. Эксперты не исключают, что экс-президент Незалежной получит реальный срок. К уже имеющимся трем уголовным делам против него может добавиться четвертое.
Противники бывшего лидера Украины Петра Порошенко еще до суда над ним вынесли заочный приговор и отправили его за решетку. Эксперты не исключают, что экс-президент Незалежной получит реальный срок. К уже имеющимся трем уголовным делам против него может добавиться четвертое.
Сейчас следственные органы продолжают первоочередные
мероприятия по трем уголовным делам, ранее возбужденным против бывшего
президента. Теперь к ним добавилось четвертое – Порошенко обвиняют в узурпации
судебной вертикали.
Об этом сообщил бывший замглавы администрации Виктора
Януковича Андрей Портнов. Недавно он вернулся на Украину и с командой своих
юристов начал готовить судебные иски против Порошенко.
В "активе" у политика – десятки подготовленных
заявлений, признался он. Однако пока его команда будет заниматься уже открытыми
уголовными разбирательствами против Порошенко, а также усилением информационного
давления на правоохранительные органы, сообщил Портнов в своем Telegram-канале.
В ближайшие недели внимание команды политика будет приковано
к заместителю генпрокурора Украины Анжеле Стрижевской. По словам бывшего
замглавы президентской администрации Незалежной, она формально отвечает за
надзор за органами Государственного бюро расследований, начавших первые
следственные действия против Порошенко.
Портнов отметил, что его команда будет добиваться ареста
всего имущества бывшего президента. Лишить его активов можно будет
уже на следующей неделе, полагает он.
За последнюю неделю против бывшего президента возбудили три
уголовных дела. Порошенко обвиняют в государственной измене и коррупции при
распределении должностей, легализации преступных доходов и провокации в
Керченском проливе в ноябре прошлого года, в результате которой украинские
моряки были задержаны российскими пограничниками.
К аресту и суду над активно призывает
экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Он призвал нового
президента Владимира Зеленского разобраться с предшественником, в противном
случае, бывший глава государства попытается ограничить власть нынешнего.