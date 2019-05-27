Нападающий сборной России по хоккею ответил на критику игры национальной команды на ЧМ-2019. Александр Овечкин в негодовании обрушился на хейтеров.

Нападающий сборной России по хоккею ответил накритику игры национальной команды на ЧМ-2019. Александр Овечкин в негодовании обрушилсяна хейтеров.Сборная нашей страны подвергласькритике за поражение от финнов в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Спортсменсчитает, что это незаслуженно. Его вывело из себя подобное отношение фанатов."Что говорить людям,которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить", —цитирует Александра Овечкина Sport24. Он посчитал, что такие люди только иждут, когда команда проиграет, чтобы негативно высказаться об игроках. Пословам нападающего, хоккеисты хотят выигрывать, играя за свою страну.Материал дополняется