Нападающий сборной России по хоккею ответил на
критику игры национальной команды на ЧМ-2019. Александр Овечкин в негодовании обрушился
на хейтеров.
Нападающий сборной России по хоккею ответил на
критику игры национальной команды на ЧМ-2019. Александр Овечкин в негодовании обрушился
на хейтеров.
Сборная нашей страны подверглась
критике за поражение от финнов в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Спортсмен
считает, что это незаслуженно. Его вывело из себя подобное отношение фанатов.
"Что говорить людям,
которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить", —
цитирует Александра Овечкина Sport24. Он посчитал, что такие люди только и
ждут, когда команда проиграет, чтобы негативно высказаться об игроках. По
словам нападающего, хоккеисты хотят выигрывать, играя за свою страну.
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