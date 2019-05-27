На испанском острове Менорка завершился первый этап 52 Super Series сезона-2019. Эти соревнования стали первыми для российской команды Броненосец после годичного перерыва. По результатам пяти дней экипаж Владимира Любомирова финишировал пятым среди 11 команд-участниц.

На испанском острове Менорка завершился первый этап 52 Super Series сезона-2019. Эти соревнования стали первыми для российской команды "Броненосец" после годичного перерыва. По результатам пяти дней экипаж Владимира Любомирова финишировал пятым среди 11 команд-участниц.Состоявшийся 52 Super Series Menorca Sailing Week преподнес много сюрпризов. Во-первых, удивила погода. На протяжении всех дней соревнований сила ветра редко превышала 10 узлов, а второй день гонок и вовсе был отменен из-за штиля. Ритм соревнований постоянно нарушался длительными ожиданиями ветра. Но в целом, в таблицу удалось внести восемь гонок, хотя кому-то явно не хватило еще одной-двух для исправления ошибок.Во-вторых, фавориты флота выступили нестабильно. Вице-чемпионы мира и победители сезона-2017 из итальянской Azzurra уверенно открыли этап, но к концу соревнований выпали из тройки. В итоге у итальянцев, которые ранее хорошо выступали на Менорке, только четвертая строчка.Победители прошлого сезона из американской Quantum Racing сместили итальянцев с лидирующей позиции 23 мая и, казалось, победа у опытной команды практически в кармане. Но заключительный день сложился для американцев неудачно – команда в двух состоявшихся гонках финишировала вне первой пятерки и с трудом удержалась на третьей строчке общего зачета.Напротив, практически безупречно выступили победители этапа из немецкой Platoon. Команда шла в пятерке в течение всей регаты, но совершила рывок 24 и 25 мая, дважды финишировав второй и один раз первой. Этот результат помог обойти титулованных соперников и победить в 52 Super Series Menorca Sailing Week.Второе место добыл турецко-британский проект Provezza. По итогам сезона-2018 экипаж Ирвина Эмре был только восьмым, соответственно, было принято решение скорректировать состав тактической группы команды и это, похоже, приносит плоды.Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга тоже претерпела некоторые изменения. В связке с титулованным тактиком Морганом Ларсоном на позиции стратега и рулевого в серии дебютировал олимпийский чемпион в классе "470", хорват Шиме Фантела."Броненосец" буквально сорвал аплодисменты, когда победил в первой гонке сезона 21 мая. Но далее экипаж выступал нестабильно. Особенно неудачным стало 23 мая, когда "Броненосец" получил два штрафа в трех гонках. И все же после победы команда Любомирова еще дважды финишировала в тройке (в восьми состоявшихся гонках), что позволило командору питерского яхт-клуба позитивно оценить свою первую регату в классе ТР52 после годичного перерыва."Я позитивно оцениваю прошедший этап, пускай вчера мы были десятыми, но в первой гонке победили, а это значит, что у нас есть потенциал, — сказал Любомудров. – Я твердо уверен, что к концу сезона мы будем в первой половине флота. В команде очень хорошая атмосфера, в первую очередь мы друзья и мы очень хотим победить. А это главное"."У меня не было особых ожиданий от нового класса яхт, я просто старался принимать лучшие решения в каждой ситуации, — отметил Фантела. – Это новый класс для меня и я стараюсь учится и набираться опыта. В целом все прошло хорошо, лодка реагирует прекрасно, в команде хорошая атмосфера и мы улучали результат по ходу регаты".