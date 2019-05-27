Фигурант похитил неисправную машину друга, планируя реализовать имущество по запчастям.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемый, проводив друга в армию, похитил принадлежавший последнему автомобиль.Зная, что технически неисправное транспортное средство припарковано у частного дома в одной из районных деревень, фигурант отбуксировал его в Ковров, планируя в дальнейшем продать по запчастям.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции после поступившего сообщения о хищении и дал признательные показания.В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.