В этом году принцесса Шарлотта в первый раз пойдет в школу. Однако, как выяснилось, герцог и герцогиня Кембриджские выбрали для наследницы менее элитное заведение, чем для ее старшего брата. Многие поклонники королевской семьи предположили, что таким образом родители выделили низкое положение девочки.

В этом году принцесса Шарлотта в первый раз пойдет в школу. Однако, как выяснилось, герцог и герцогиня Кембриджские выбрали для наследницы менее элитное заведение, чем для ее старшего брата. Многие поклонники королевской семьи предположили, что таким образом родители выделили низкое положение девочки.Принц Джордж посещает престижную школу Westacre Montessori School в городе Кинг Линн в графстве Норфолк. Преподаватели заведения обучают детей по технике Монтессори, которая основана на идее свободного воспитания и помогает ребенку стать независимым.Учащиеся вправе получать любые практические навыки, которые захотят. К такому методу обучения эксперты относятся неоднозначно. Педагогическая теория имеет как преданных сторонников, так и категоричных противников.Младшая сестра принца будет ходить в заведение Willcocks Nursery School, где детей обучают хорошим манерам и прививают важные моральные качества. Вполне вероятно, что через несколько лет к принцессе Шарлотте присоединится и ее младший брат – принц Луи.К решению герцога и герцогини Кембриджских негативно отнеслись многие жители Соединенного Королевства. Они заявили, что таким образом родители выделяют главного любимчика семьи, и назвали супругов "плохими родителями".С ними не согласились близкие друзья пары. По их словам, такие различия в методах обучения связаны с будущей ролью детей. Они напомнили, что принц Джордж является третьим в порядке престолонаследия. Он займет важный пост после своего отца, передает издание Express.co.uk.