В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство – гашиш, общей массой более 960 граммов...

Сотрудники ОНК УВД по ЮАО задержали двоих жителей столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Ореховом бульваре остановили автомобиль марки «Шкода», в салоне которого находились два 32-летних жителя столицы.В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 960 граммов.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22