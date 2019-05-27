Первые дни недели отметились очередными звездными скандалами. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 мая 2019 года.

Первые дни недели отметились очередными звездными скандалами. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 мая 2019 года.Александра Яковлева прославилась благодаря фильмам "Экипаж" и "Чародеи". Она была одной из самых привлекательных актрис советского кинематографа, а нашла себя в железнодорожном хозяйстве. Яковлева состоит в городском Совете депутатов Калининграда, почти не выходит в свет, не дает интервью и мало снимается.Впрочем, в новом выпуске шоу Андрея Малахова звезда все же появилась. "Два года назад моей дочке позвонили и сказали: "Забирай маму из больницы – осталось всего три месяца..." И стало так страшно, так страшно! Умирать ведь не хочется", – призналась актриса.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 мая 2019 года, читайте в и специальных .