Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с угрозами в свой адрес. Главе государства популярно объяснили, что с ним будет, если он попытается провести переговоры с Москвой об окончании войны в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с угрозами в свой адрес. Главе государства популярно объяснили, что с ним будет, если он попытается провести переговоры с Москвой об окончании войны в Донбассе.Украинским националистам не понравилась идея Зеленского опроведении референдума по переговорам с Россией. Бывший лидер запрещенной вРоссии радикальной группировки "Правый сектор" Дмитрий Ярош началугрожать главе государства.Националист напомнил слова Зеленского при вступлении вдолжность, что он готов пойти на что угодно, лишь бы прекратить войну навостоке страны. Ярош предостерег президента от переговоров с Россией ипригрозил, что в противном случае глава государства может расстаться с жизнью."Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике. Еслипредаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли", – передаетслова Яроша со ссылкой на украинское издание "Обозреватель".Радикал признался, что выступает за продолжение войны вДонбассе. Он подсчитал, сколько времени нужно украинской армии для победы.Поего словам, двух недель будет достаточно, чтобы прорваться к границе с Россиейи блокировать крупные города региона. Такое возможно, если Москва не будетвмешиваться, подчеркнул националист.О смертельной опасности предупреждали еще вовремя предвыборной кампании. Так, политолог Ростислав Ищенко полагает, чтополитику государства определяет не президент, а элитарные группы путемдоговоренностей между собой. В случае, если новый президент не будет соблюдатьинтересы украинского олигархата, он может повторить судьбу российскогоимператора Павла I,который был убит заговорщиками.Худшего сценария не стал исключать и политолог, публицистМаксим Шевченко. , по его словам, – единственный из видных украинскихполитиков, чьи руки не запачканы в крови. Если шоумена не убьют, ему по силамналадить контакты с Россией, полагает эксперт.