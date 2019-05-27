Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с угрозами в свой адрес. Главе государства популярно объяснили, что с ним будет, если он попытается провести переговоры с Москвой об окончании войны в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с угрозами в свой адрес. Главе государства популярно объяснили, что с ним будет, если он попытается провести переговоры с Москвой об окончании войны в Донбассе.
Украинским националистам не понравилась идея Зеленского о
проведении референдума по переговорам с Россией. Бывший лидер запрещенной в
России радикальной группировки "Правый сектор" Дмитрий Ярош начал
угрожать главе государства.
Националист напомнил слова Зеленского при вступлении в
должность, что он готов пойти на что угодно, лишь бы прекратить войну на
востоке страны. Ярош предостерег президента от переговоров с Россией и
пригрозил, что в противном случае глава государства может расстаться с жизнью.
"Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике. Если
предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли", – передает
слова Яроша со ссылкой на украинское издание "Обозреватель".
Радикал признался, что выступает за продолжение войны в
Донбассе. Он подсчитал, сколько времени нужно украинской армии для победы.
По
его словам, двух недель будет достаточно, чтобы прорваться к границе с Россией
и блокировать крупные города региона. Такое возможно, если Москва не будет
вмешиваться, подчеркнул националист.
О смертельной опасности предупреждали еще во
время предвыборной кампании. Так, политолог Ростислав Ищенко полагает, что
политику государства определяет не президент, а элитарные группы путем
договоренностей между собой. В случае, если новый президент не будет соблюдать
интересы украинского олигархата, он может повторить судьбу российского
императора Павла I,
который был убит заговорщиками.
Худшего сценария не стал исключать и политолог, публицист
Максим Шевченко. , по его словам, – единственный из видных украинских
политиков, чьи руки не запачканы в крови. Если шоумена не убьют, ему по силам
наладить контакты с Россией, полагает эксперт.