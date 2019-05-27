На Ставрополье ранены четыре сотрудника редакции газеты Родина – на них с ножом напал местный житель.

На Ставрополье ранены четыре сотрудника редакции газеты "Родина" – на них с ножом напал местный житель. О произошедшем сообщил в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.Инцидент он назвал возмутительным и вопиющим. Владимиров сообщил, что нападавший задержан. Угрозы жизням пострадавших нет, с ними работают врачи. Двух человек отпустили домой, еще с двумя "решается вопрос о госпитализации".Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.