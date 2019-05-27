Против бывшего президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело. Оно касается противозаконного захвата им судебной власти. Пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам.

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело. Оно касается противозаконного захвата им судебной власти.Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале сообщил, что пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам: государственная измена, отмывание средств, злоупотребление служебным положением, легализация в офшорах преступных доходов и неуплата налогов. "Сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации им судебной власти", — сообщает Портнов.По словам юриста, также имеются еще десятки подготовленных заявлений. В ближайшие недели работа будет сосредоточена на усилении информационного давления на правоохранительные органы, подготовке ходатайств, жалоб и других документов в рамках уже четырех зарегистрированных уголовных производств.Госизмена со стороны Порошенко, по заявлению Портнова, совершена в том отношении, что бывший президент послал украинских моряков в Керченский пролив. Также экс-глава государства легализовал преступные доходы в размере 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском". Третье уголовное дело касается незаконного завладения телеканалом "Прямой".