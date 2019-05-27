У вас будет возможность задать свой вопрос эксперту в прямом эфире.

30 мая (четверг) в 14:00 (по мск) редакция 33Live.RuНедвижимость проведет онлайн-трансляцию, спикером которой станет начальник отдела обеспечения работы Единого контакт-центра ГБУ "Мосстройинформ" Елена Лепихина.Тема нашей беседы: "Все, что нужно знать об индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС)".Елена Лепихина расскажет жителям столицы о том, как правильно заполнять документы при возведении или реконструкции объектов ИЖС. Москвичи смогут задать вопросы и получить подробную консультацию по каждому конкретному случаю.Вы можете заранее задать свой вопрос через комментарии к посту в нашей группе в контакте и в личных сообщениях нашей группы.Кроме того, у вас будет возможность задать свой вопрос эксперту в прямом эфире. Не пропустите! Будет полезно и интересно.Предыдущую прямую линию, посвященную дачному законодательству, можно посмотреть здесь.