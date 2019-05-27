На днях Кристина Орбакайте справила день рождения. Однако ни ее матери Аллы Пугачевой, ни сыновей Никиты и Дени не было на празднике.

На днях Кристина Орбакайте справила день рождения. Однако ни ее матери Аллы Пугачевой, ни сыновей Никиты и Дени не было на празднике.25 мая у Кристины Орбакайте был день рождения. Важную дату популярная исполнительница справила с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым, и близкими друзьями, а на следующий день уже каталась на катере под мостами Санкт-Петербурга. "Оказаться в Питере в свой День Рождения в окружении близких друзей, проплыть под мостами Невы – это сказка! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – заявила Кристина Орбакайте.Интересно, что певицу с днем рождения поздравил приехавшую в Северную столицу Филипп Киркоров. А больше никто из родных на празднике и не появился, компетентно отмечают . Ни бывший муж, певец Владимир Пресняков, ни их сын Никита, ни сноха Алена Краснова не поздравили Кристину Орбакайте в Сети.Впрочем, несмотря на отсутствие на празднике, Алла Пугачева адресовала старшей наследнице короткое поздравление на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, выложив фотографию маленькой Кристины во время съемок в картине "Чучело". Не остался в стороне и ее молодой муж, юморист . "Дорогая Кристина! Поздравляю тебя с днем рождения! Обожаю тебя, будь счастлива, удачлива, улыбчива! Ура!! 😘" – пожелал популярный шоумен.Ранее в интервью признавалась, что обожает свой день рождения. 25 мая у артистки ассоциируется с детством. В этот день все школьники слышали последний звонок и радовались началу летних каникул. По словам артистки, накануне праздника она всегда видит легкие и светлые сны.