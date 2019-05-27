Слухи вокруг госпитализации актера Василия Степанова распространились, как и вся подобная информация, со скоростью света. Некоторые СМИ даже опубликовали диагноз, который, якобы, поставили артисту врачи. Однако жадных на сенсации журналистов предупредили: тайна частной жизни, и особенно все, что касается здоровья, охраняется законом. И распространители подобной информации – тем более, не соответствующей действительности и не подтвержденной официально – могут понести серьезное наказание.

Слухи вокруг госпитализации актера Василия Степанова распространились, как и вся подобная информация, со скоростью света. Некоторые СМИ даже опубликовали диагноз, который, якобы, поставили артисту врачи. Однако жадных на сенсации журналистов предупредили: тайна частной жизни, и особенно все, что касается здоровья, охраняется законом. И распространители подобной информации – тем более, не соответствующей действительности и не подтвержденной официально – могут понести серьезное наказание."Пожалуй,не погрешу против истины, если предположу, что интерес к какк актеру основан, прежде всего, на его звездной роли в фильме Федора Бондарчука"Обитаемый остров", и значительная часть миллионов зрителей шла в кинотеатрименно чтобы посмотреть на голубоглазого светловолосого красавца. Понятно,что пристальный интерес к его персоне сохранялся и потом, но своего нового пикаон достиг два года назад, когда вокруг падения Василия из окна начали ходитьсамые немыслимые слухи, – сказал "Дни.ру"официальный представитель семьи Василия Степанова, юрист и правозащитник Александр Хаминский. – Тогда,будучи уполномоченным семьей делать заявления, подавать обращения и совершатьиные действия, направленные на восстановление нарушенных прав актера, ястарался давать комментарии, включающие не только правовую, но иобщечеловеческую оценку ситуации. Прежде всего, чтобы оградить и самогоВасилия, и его родных и близких от давления со стороны СМИ и надуманнойинформации. Однакото, что происходит сейчас, уже, что называется, не лезет ни в какие ворота"."По-видимому,за прошедшие два года что-то в наших мозгах серьезно поменялось, если уже крупныепопулярные средства массовой информации, не стесняясь, позволяют себе указыватьв заголовках диагноз "шизофрения", самовольно закрепляя его за известнымчеловеком, – недоумевает Хаминский. – Обращаю внимание на тот факт, что право СМИ и отдельных журналистовне раскрывать источник своей информации, ссылаясь на него, в данном случае НЕработает, поскольку речь идет об охраняемой законом тайне".Да,ст. 13 Федеральногозакона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от21.11.2011 г. № 323-ФЗ (Соблюдение врачебной тайны) указывает на ряд ситуаций,при которых медицинские работники имеют право разгласить врачебную тайну безсогласия пациента. Однако госпитализация актера не подпадаетни под одну из таких норм.Ответственностьмедицинского сотрудника, нарушившего клятву Гиппократа и "слившего" диагноз можетбыть как дисциплинарной (от выговора до приказа об увольнении), так игражданско-правовой (если в суде будет доказан факт нарушения норм ст. 13.14КоАП РФ (Разглашение информации с ограниченным доступом) и причинение пациентуморального вреда), и даже уголовной. Согласно ч. 2 ст. 137 УК РФ (Неприкосновенностьчастной жизни) наказание для медицинского сотрудника, который предал гласностиданные о здоровье пациента и/или его диагнозе без его на то согласия, может варьироватьсяот штрафа в размере 100-300 тыс. руб. до принудительных работ сроком до 4 лет,ареста сроком до 6 месяцев или даже четырехлетнего тюремного заключения."Сучетом того, что данная подлежащая охранению законом информация была также растиражированадесятками СМИ, хочу напомнить, что незаконный сбор или распространение всредствах массовой информации сведений о частной жизни лица, которые составляютего личную тайну, реализованные без его согласия, наказывается. Это не игрушки,и выбранная форма подачи информации, направленная на привлечение читательскоготрафика, может вылиться для авторов и редакторов СМИ в ответственность,предусмотренную ч. 1 ранее упомянутой ст. 137 УК РФ. А будет ли это штраф,обязательные, исправительные либо принудительные работы, арест или же лишениесвободы, – решит суд. Но наказание непременно последует. Публичность профессиилюбого лица не дает никому права нарушать его гражданскую неприкосновенность,гарантированную законом", – предупредил юрист.Дабыпресечь дальнейшее распространение фейковой информации, Хаминский сообщил, что уже общался с главврачом Алексеевской больницы (ГБУЗ"ПКБ № 1 ДЗМ", главный врач – Костюк Г.П., д.м.н., профессор – прим.ДНИ.РУ). "В силу закона, но, в первую очередь, в соответствии со своимиморальными принципами я не могу раскрывать содержание этого разговора. Однакосо всей ответственностью хочу заявить: ни о какой шизофрении в диагнозе ВасилияСтепанова речи не идет", – сказал юрист.Хаминский подчеркнул: недопустимо навешивать на человека ярлыки – тем более сегодня, когда вся подобная информация сохраняется в сети Интернет и может надолго – если не навсегда – исключитьвозможность возвращения в профессию. Юрист призвал представителей медиа соблюдать законе – и оставаться людьми.