Телеведущая Регина Тодоренко скоро покинет певца Влада Топалова. Такое неожиданное заявление сделала ясновидящая Галина Янко.
Телеведущая Регина Тодоренко скоро покинет певца Влада Топалова. Такое неожиданное заявление сделала ясновидящая Галина Янко.
"Я
не вижу никакого любовного треугольника. Эти люди соединились в пару и
достаточно неплохо живут, занимаются воспитанием малыша и в целом счастливы. В
каждой семье бывают разногласия, но пока бытовые проблемы этих молодых людей не
особенно волнуют. У них все хорошо", – успокоила фанатов Влада и Регины
.
Что
касается Тодоренко, то, по словам
гадалки, она богемная девочка, любит внимание, заботу и мечтает о звездном
статусе. Корабли, виллы, самолеты – вот ее список желаний. И Топалов сейчас
может ей дать многое, но не все. "Позже, как я вижу, он не сможет обеспечить
все ее прихоти. Регина увлечется другим человеком, уйдет от Топалова и снова
выйдет замуж. Это произойдет через 5-7 лет", – предрекла Кажетта.
При
этом ясновидящая уверена, что Тодоренко вышла за Топалова замуж по любви. "Чувства
есть, тяга друг к другу тоже, но не более того. Когда Регина поймет, что этот
брак уже все дал, ей захочется идти дальше", – считает медиум.
"Влад
Топалов любит свою жену, их отношения замечательные. Что касается Сергея Лазарева,
то тут совершенно не стоит беспокоиться. Они с Региной просто хорошие друзья, -
говорит Ахметжанова. – В последнее время мы не часто видим Топалова на экранах,
но скоро он вернется на звездный Олимп. В какой-то момент он начал терять веру
в свои возможности, хотя человек он невероятно талантливый. Артиста точно не стоит
списывать со счетов. Он давно не рвется к вершинам. Но через некоторое время
активно начнет заниматься творчеством. Влад просто много думал и сомневался, а
все эти мысли тащили его назад. Но в ближайшее время он соберется и начнет строить
свою карьеру заново. Правда, я вижу его в продюсировании, нежели в карьере
певца", – добавила она.