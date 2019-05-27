Телеведущая Регина Тодоренко скоро покинет певца Влада Топалова. Такое неожиданное заявление сделала ясновидящая Галина Янко.

Телеведущая Регина Тодоренко скоро покинет певца Влада Топалова. Такое неожиданное заявление сделала ясновидящая Галина Янко."Яне вижу никакого любовного треугольника. Эти люди соединились в пару идостаточно неплохо живут, занимаются воспитанием малыша и в целом счастливы. Вкаждой семье бывают разногласия, но пока бытовые проблемы этих молодых людей неособенно волнуют. У них все хорошо", – успокоила фанатов Влада и РегиныЧтокасается Тодоренко, то, по словамгадалки, она богемная девочка, любит внимание, заботу и мечтает о звездномстатусе. Корабли, виллы, самолеты – вот ее список желаний. И Топалов сейчасможет ей дать многое, но не все. "Позже, как я вижу, он не сможет обеспечитьвсе ее прихоти. Регина увлечется другим человеком, уйдет от Топалова и сновавыйдет замуж. Это произойдет через 5-7 лет", – предрекла Кажетта.Приэтом ясновидящая уверена, что Тодоренко вышла за Топалова замуж по любви. "Чувстваесть, тяга друг к другу тоже, но не более того. Когда Регина поймет, что этотбрак уже все дал, ей захочется идти дальше", – считает медиум."ВладТопалов любит свою жену, их отношения замечательные. Что касается Сергея Лазарева,то тут совершенно не стоит беспокоиться. Они с Региной просто хорошие друзья, -говорит Ахметжанова. – В последнее время мы не часто видим Топалова на экранах,но скоро он вернется на звездный Олимп. В какой-то момент он начал терять верув свои возможности, хотя человек он невероятно талантливый. Артиста точно не стоитсписывать со счетов. Он давно не рвется к вершинам. Но через некоторое времяактивно начнет заниматься творчеством. Влад просто много думал и сомневался, авсе эти мысли тащили его назад. Но в ближайшее время он соберется и начнет строитьсвою карьеру заново. Правда, я вижу его в продюсировании, нежели в карьерепевца", – добавила она.