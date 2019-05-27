К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заверил, что его ведомство мониторит все сайты, на которых предлагаются задания по подготовке к ЕГЭ. Рособорнадзор пришел к выводу, что они фальшивые.

К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заверил, что его ведомство мониторит все сайты, на которых предлагаются задания по подготовке к ЕГЭ. Рособорнадзор пришел к выводу, что они фальшивые.Информация по этим сайтам передается в правоохранительные органы, сообщает РИА Новости. При этом самих сайтов с каждым годом становится все меньше и меньше. Пока не зафиксировано ни одной хакерской атаки на связанные с ЕГЭ интернет-ресурсы, включая портал видеонаблюдения. В 2018 году сайт видеонаблюдения смотриегэ.ру подвергся DDoS-атаке. Но она была успешно отражена "Ростелекомом".27 мая основной период сдачи ЕГЭ начался с экзаменов по литературе и географии.В ЕГЭ по литературе сдают 54 тысячи человек, в том числе 52 тысяч выпускников 2019 года. На экзамен, в котором 17 заданий, отводится 3 часа 55 минут. Минимальный балл — 32.Минимальный балл по географии составляет 37 баллов. ЕГЭ по географии пишут 24 тысячи человек, в том числе 22 тысяч школьников, окончивших школу в этом году. Они выполнят 34 задания за 3 часа. На экзамен с собой можно принести линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор.Результаты этих ЕГЭ станут известны не позднее 11 июня. Основной период сдачи госэкзаменов продлится до 1 июля 2019 года. В текущем году экзамены сдадут 750 тысяч школьников.