27.05.2019

2019-05-27 09:40:39

Российским чиновникам дадут очередную прибавку к зарплате

Российским чиновникам предложили увеличить зарплату за счет новой надбавки – за наставничество. Таким образом чиновник сможет увеличить свой заработок максимум на 30%, пишет со ссылкой на "Известия".



Кроме того, за наставничество госслужащих планирует награждать вынесением благодарности и признания результатов труда. При этом в Минтруда отметили, что один чиновник может быть наставником не более чем у пяти младших коллег. Обучение новичков может длиться до 3 месяцев (на период испытательного срока), добавляет .