В Кадастровой палате разъяснили, когда могут снести многоэтажный дом. Речь идет о зданиях, расположенных в особых зонах.

В России вступили в силу правила уведомления правообладателей объектов недвижимости, оказавшихся в зонах с особыми условиями использования территории. Дома, в том числе и многоквартирные, и прочие сооружения, оказавшиеся в границах таких зон, могут снести, пишет "Российская газета" со ссылкой на Федеральную Кадастровую палату Росреестра.В перечне – 28 видов особых зон, в том числе охранные, санитарно-защитные, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные, зоны затопления (подтопления), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны, лесопарковые и зеленые зоны.Если недвижимость попала в такую зону, собственников и нанимателей недвижимости должны проинформировать об этом не позднее середины декабря 2019 года.Уведомление отправляют по почте – как обычной, так и электронной. В течение 10 рабочих дней с этого момента аналогичное сообщение должны разместить на сайте органа государственной власти или местного самоуправления, который принял решение об установлении зоны, а также в других источниках, например, в районных газетах.Если же снести собираются многоквартирный дом, уведомления должны повесить еще и на доски объявлений и на все подъезды.В уведомлении обязательно должны быть сведения о документе, согласно которому устанавливается зона с особыми условиями, сведения о документе, который определяет ее режим, и положения, устанавливающие запреты или ограничения нахождения людей и размещения объектов в границах зоны.Также в уведомлении должны быть указаны обоснования о необходимости сноса здания и те, кто возместит собственникам и нанимателям недвижимости убытки.