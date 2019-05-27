Нападающий сборной России по хоккею ответил на
критику игры национальной команды на ЧМ-2019. Александр Овечкин в негодовании обрушился
на хейтеров.
Нападающий сборной России по хоккею ответил на
критику игры национальной команды на ЧМ-2019. Александр Овечкин в негодовании обрушился
на хейтеров.
Сборная нашей страны подверглась
критике за поражение от финнов в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Многие россияне считают, что третье место – это позор для такой сильной команды. Спортсмен же назвал критику незаслуженной. Его вывело из себя отношение фанатов, которые никак не могли угомониться и перестать клевать сборную.
"Что говорить людям,
которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить", —
цитирует Александра Овечкина Sport24. Он уверен: такие люди только и
ждут, когда команда проиграет, чтобы высказаться в негативном ключе. По
словам нападающего, хоккеисты хотят побеждать, играя за свою страну.
После матча Россия – Финляндия,
прошедшего 25 мая, за национальную команду заступилась жена Александра Овечкина. Анастасия Шубская призвала россиян брать пример с болельщиков
клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поддерживать сборную до конца.
Добавим, что сборная Финляндии выиграла
у канадцев матч за золотые медали. Главным героем игры стал 33-летний
нападающий "Йокерита" Марко Анттила, передает телеканал
Напомним, на чемпионате
мира по хоккею, состоявшемся с 10 по 26 мая в Словакии, сборная России завоевала бронзовые
медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам со счетом
3:2.