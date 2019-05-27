Нападающий сборной России по хоккею ответил на критику игры национальной команды на ЧМ-2019. Александр Овечкин в негодовании обрушился на хейтеров.

Нападающий сборной России по хоккею ответил накритику игры национальной команды на ЧМ-2019. Александр Овечкин в негодовании обрушилсяна хейтеров.Сборная нашей страны подвергласькритике за поражение от финнов в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Многие россияне считают, что третье место – это позор для такой сильной команды. Спортсмен же назвал критику незаслуженной. Его вывело из себя отношение фанатов, которые никак не могли угомониться и перестать клевать сборную."Что говорить людям,которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить", —цитирует Александра Овечкина Sport24. Он уверен: такие люди только иждут, когда команда проиграет, чтобы высказаться в негативном ключе. Пословам нападающего, хоккеисты хотят побеждать, играя за свою страну.После матча Россия – Финляндия,прошедшего 25 мая, за национальную команду заступилась жена Александра Овечкина. Анастасия Шубская призвала россиян брать пример с болельщиковклубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поддерживать сборную до конца.Добавим, что сборная Финляндии выигралау канадцев матч за золотые медали. Главным героем игры стал 33-летнийнападающий "Йокерита" Марко Анттила, передает телеканалНапомним, на чемпионатемира по хоккею, состоявшемся с 10 по 26 мая в Словакии, сборная России завоевала бронзовыемедали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам со счетом3:2.