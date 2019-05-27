В Прямом эфире – очередной виток разбирательств между Фрейей Зильбер и семьей Шукшиных, которым она родила наследника, но невесткой им так и не стала. Отец ребенка Макар Касаткин, сын Марии Шукшиной, подозревает, что Фрейя подсела на наркотики, и подумывает забрать сына к себе.

В "Прямом эфире" – очередной виток разбирательств между Фрейей Зильбер и семьей Шукшиных, которым она родила наследника, но невесткой им так и не стала.За два года, что длится эта скандальная история, Фрейя жаловалась, что семья не принимает малыша, а его отец – Макар Касаткин, сын Марии Шукшиной, избегает и ее, и сына Марка.Недавно Макар, который платит Фрейе 7 тысяч рублей алиментов, обратился в органы опеки, чтобы его вписали в свидетельство о рождении малыша и забрать его у матери.Сестра Макара Анна тоже считает, что ребенку будет лучше в их семье, чем у Фрейи.Она рассказывает, что брат вскоре собирается подать заявление в ЗАГС с другой девушкой. Кроме того, Макар признался: глубоких отцовских чувств к ребенку он не испытывает, потому что воспринимает его как "сына своей мамаши".Но, говорит внук Василия Шукшина, ребенка "надо брать". "Потому что я смотрю фотки ее, там – все, рожа убитая. Ну реально, она на чем-то плотно, системно сидит", — предполагает отец маленького Марка.В студии программы гости обратили внимание на невнятную речь Фрейи, так что общественный деятель Мария Фролова хоть и против того, чтобы ребенка забирали у матери, все-таки посоветовала ей поехать в клинику и сдать анализы на наркотики.Председатель "Объединения многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович, со своей стороны, объяснила, что представители органы опеки приходили к Зильбер и убедились, что у ребенка все хорошо.Чем сама Фрейя объясняет свою невнятную речь? Какие компрометирующие ее сведения вскрылись? Почему она не хочет сдавать анализы на наркотики, и в чем Макар Касаткин обвиняет Бари Алибасова?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".