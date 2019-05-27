Воздушно-космические войска России успешно запустили с космодрома Плесецк очередной навигационный спутник Глонасс-М. Автоматизированный комплекс управления орбитальной группировкой взял под контроль ракету-носитель Союз-2.1б, которая выводит аппарат в космос.

Воздушно-космические войска России успешно запустили с космодрома Плесецк очередной навигационный спутник "Глонасс-М". Автоматизированный комплекс управления орбитальной группировкой взял под контроль ракету-носитель "Союз-2.1б", которая выводит аппарат в космос, сообщает агентство ТАСС.На данный момент российская глобальная навигационная система состоит из 26 спутников: 24 работают, один резервный и один на летных испытаниях. По данным из открытых источников, точность навигации ГЛОНАСС составляет не менее 4 метров.