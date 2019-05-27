Санкт-Петербург сегодня отмечает 316-й день рождения. Утром на Сенатской площади прошла Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому, затем митинг ко Дню города в Петропавловской крепости. А в 12:00 у Нарышкина бастиона совершен праздничный полуденный выстрел.

Санкт-Петербург сегодня отмечает 316-й день рождения. Утром на Сенатской площади прошла Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому, затем митинг ко Дню города в Петропавловской крепости. А в 12:00 у Нарышкина бастиона совершен праздничный полуденный выстрел.Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", церемония на Сенатской площади у Медного всадника началась с подъема флагов России и Петербурга. Цветы к памятнику основателю Петербурга Петру Первому возложили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента на Северо-Западе Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, а также председатель Заксобрания, члены правительства, депутаты, конституционные судьи. В заключении торжественным маршем прошла рота почётного караула Западного военного округа.Кроме того, в честь дня рождения Петербурга зажгли Ростральные колонны. Празднику не мешают ни сильный дождь, ни порывистый ветер.