По итогам чемпионата мира по хоккею с шайбой, который завершился в Словакии, сборная России поднялась с третьего на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея. В копилке национальной команды стало 3640 очков.

По итогам чемпионата мира по хоккею с шайбой, который завершился в Словакии, сборная России поднялась с третьего на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея. В копилке национальной команды стало 3640 очков.Лидером рейтинга осталась сборная Канады, взявшая серебро мирового первенства-2019. В ее активе 3705 баллов. В тройке лучших оказались и триумфаторы прошедшего чемпионата мира финны, набравшие 3615 очков.Напомним, что сборная России завоевала бронзовые медали турнира, победив в матче за третье место чешских хоккеистов.