Скандальный инцидент случился на шоу Звезды сошлись. Новый выпуск был посвящен опальной оперной диве Марии Максаковой.

Скандальный инцидент случился на шоу "Звезды сошлись". Новый выпуск был посвящен опальной оперной диве Марии Максаковой.Недавно стало известно, что Мария Максакова отсудила у бывшей жены своего мужа Дениса Вороненкова оставшуюся после его гибели недвижимость. Несколько элитных квартир, загородный дом и офисные помещения оцениваются в миллиард рублей. Однако на передаче обсуждалось не столько внушительное наследство, сколько отношения артистки со свекровью Людмилой Вороненковой.Женщина жалуется на то, что Мария Максакова не дает ей видеться с малолетним внуком Иваном. На шоу появился и друг артистки Максим Яли, которого Людмила Вороненкова назвала ее любовником. Кстати, на прямой вопрос, состоит ли он в интимный отношениях с Марией Максаковой, стройный брюнет предпочел не отвечать. Зато мужчина поставил в вину свекрови артистки, что та ее "поливает грязью", поэтому Мария и не желает с ней контактировать.В ходе бурных прений Максим Яли так жестикулировал, что сидевшая рядом народная артистка РСФСР Тамара Семина несколько раз сделала ему замечание, смерила грозным взглядом, за его спиной показала нелицеприятный жест, а когда тот не успокоился, вышла из себя. "Сейчас как врежу!" – замахнулась на Максима Яли взбешенная Тамара Семина. Ведущий Оскар Кучера немедленно подскочил, чтобы успокоить разгневанную артистку.В эфире показали и отрывок из интервью , которое она давала в рамках передачи НТВ "Секрет на миллион". Тогда оперная артистка жестко приложила свекровь. "Это комический персонаж. Это бабка, которая расхаживает по телеэфирам. Она ходит, полощет своего сына грязью, рассказывает о нем, обо мне всякие небылицы", – заявила .