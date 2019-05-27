Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин высказался по поводу возможного увеличения числа команд в высшем дивизионе чемпионата России по футболу. По мнению спортивного функционера, в первенстве страны проводится слишком мало матчей, поэтому необходимо расширять РПЛ.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин высказался по поводу возможного увеличения числа команд в высшем дивизионе чемпионата России по футболу. По мнению спортивного функционера, в первенстве страны проводится слишком мало матчей, поэтому необходимо расширять РПЛ."Есть такое поручение по расширению лиги. Мы его отрабатываем… Расширение должно проходить постепенно, потому что мы не хотим иметь предпосылок к мучениям и думать, доиграет команда или нет", – цитирует Прядкина Чемпионат.com."Мы играем очень мало. Во всех лигах играют через два дня на третий и никто никогда не ноет. Для этого и существует игра", – добавил глава РПЛ.Напомним, что в настоящий момент в высшем дивизионе чемпионата России по футболу участвуют 16 команд. Каждая из них проводит по 30 игр за сезон.