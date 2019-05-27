Артистка подшутила над мужем юмористом Гариком Харламовым. Звезда
запечатлела супруга в нелепом виде.
Артистка подшутила над мужем юмористом Гариком Харламовым. Звезда
запечатлела супруга в нелепом виде.
В личном Instagram знаменитость опубликовала снимок, на
котором Харламов целует висящий на стене постер сериала "Интерны". Точнее юморист
тянется губами к изображенной на нем Кристине Асмус.
"Меня
одну смущает правая рука мужа?" – спросила у подписчиков актриса. Одним из
первых ответил сам Харламов. "А левая не смущает?" – написал Харламов в
комментариях.
Пользователи
Сети тут же обратили внимание, что на безымянном пальце Гарика нет обручального
кольца. Юмористу посоветовали впредь быть внимательнее и не "палиться" на такой
мелочи.
Отметим,
что не так давно певица и актриса Настя Задорожная опубликовала провокационный
пост. Девушка показала в личном микроблоге фото с Харламовым. Звезды запечатлены
обнимающимися, что очень насторожило интернет-обывателей. "Вот так уже
минут 15 стоим и вспоминаем, сколько лет мы знакомы", – подписала снимок
Настя Задорожная.
Многим пользователям
Сети показалось, что артисты выглядят как влюбленная пара. Судя по всему, рискует нарваться на ревность супруги .