Артистка подшутила над мужем юмористом Гариком Харламовым. Звезда запечатлела супруга в нелепом виде.

Артистка подшутила над мужем юмористом Гариком Харламовым. Звездазапечатлела супруга в нелепом виде.В личном Instagram знаменитость опубликовала снимок, накотором Харламов целует висящий на стене постер сериала "Интерны". Точнее юмористтянется губами к изображенной на нем Кристине Асмус."Меняодну смущает правая рука мужа?" – спросила у подписчиков актриса. Одним изпервых ответил сам Харламов. "А левая не смущает?" – написал Харламов вкомментариях.ПользователиСети тут же обратили внимание, что на безымянном пальце Гарика нет обручальногокольца. Юмористу посоветовали впредь быть внимательнее и не "палиться" на такоймелочи.Отметим,что не так давно певица и актриса Настя Задорожная опубликовала провокационныйпост. Девушка показала в личном микроблоге фото с Харламовым. Звезды запечатленыобнимающимися, что очень насторожило интернет-обывателей. "Вот так ужеминут 15 стоим и вспоминаем, сколько лет мы знакомы", – подписала снимокНастя Задорожная.Многим пользователямСети показалось, что артисты выглядят как влюбленная пара. Судя по всему, рискует нарваться на ревность супруги .