Злоумышленники, угрожая применением насилия, потребовали у потерпевшего денежные средства в размере более 600 тысяч рублей...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ФСБ, ОУР УВД по ВАО при силовой поддержке Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемых в вымогательстве денежных средств.В дежурную часть обратился 46-летний предприниматель. Он сообщил, что в 2017 году незнакомые мужчины, угрожая применением насилия, потребовали у него денежные средства в размере более 600 тысяч рублей, а также ежемесячные выплаты в размере 100 тысяч рублей. В последующем, опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший передал подозреваемым денежные средства в размере более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Дубнинской улице. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 29 до 37 лет.По данному факту Следственным управлением УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление соучастников, дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70