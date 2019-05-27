В полицию поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенном на Лобненской улице, неизвестная женщина оставила в игровой комнате ребенка...

«Сотрудники полиции задержали мать маленькой девочки, которую она оставила в одном из торговых центров столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.26 мая в 22.08 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенном на Лобненской улице, неизвестная женщина в 12.38 оставила в игровой комнате ребенка, на вид около 6 лет, и ушла. Спустя семь часов нахождения ребенка в игровой комнате администрация ТЦ предприняла попытку связаться с мамой ребенка по телефону, но в беседе та отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. Более на телефонные звонки не отвечала.Прибывшими на место сотрудниками полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий личность женщины была установлена. Она задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Мальчик передан медикам.По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве