В соревнованиях приняли участие 28 сотрудников, представлявших 14 команд территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве...

С 22 по 24 мая на территории Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения и Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве проведен командный чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по служебному многоборью.В соревнованиях приняли участие 28 сотрудников, представлявших 14 команд территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве. В программу чемпионата входило три этапа:- сдача экзамена по Правилам дорожного движения на время;- прохождение трассы профессионального и скоростного маневрирования;- бег на дистанции 1200 м с двумя огневыми рубежами.Командное первенство определялось по наименьшей сумме времени, затраченного на выполнение соревновательных элементов.Победителями и призерами чемпионата стали сборные команды:1-е место – УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве в составе майора полиции Василия Тимонина и младшего лейтенанта полиции Алексея Тихонина.2-е место – УООП ГУ МВД России по г. Москве в составе майора полиции Георгия Зуева и старшего сержанта полиции Евгения Рылова.3-е место – УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в составе капитана полиции Владимира Гарбузова и майора полиции Юрия Гришина.В церемонии награждения приняли участие заместитель начальника УРЛС ГУ МВД России по г. Москве начальник УПП ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Павел Параносенков, врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Юрий Драганов, начальник ЦПП ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав Ипполитов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве