Московский Спартак в завершившемся чемпионате России по футболу сумел забить лишь 36 мячей в 30 матчах. Тем самым красно-белые уставили клубный антирекорд. Ранее худший результат по забитым голам столичный клуб показал в 2003 году. Тогда спартаковцы поразили ворота соперника 38 раз.

Московский "Спартак" в завершившемся чемпионате России по футболу сумел забить лишь 36 мячей в 30 матчах. Тем самым красно-белые уставили клубный антирекорд. Ранее худший результат по забитым голам столичный клуб показал в 2003 году. Тогда спартаковцы поразили ворота соперника 38 раз.В последнем туре РПЛ "Спартак" в выездной встрече против "Оренбурга" ни разу не смог отличиться. Хозяева же поля забили в ворота Александра Максименко два безответных мяча.Напомним, что красно-белые заняли в чемпионате России сезона-2018/19 пятое место.