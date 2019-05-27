Полиция Вены с помощью камер видеонаблюдения на площади Шварценбергплац смогла заснять вандала, который обливает краской памятник советским солдатам-освободителям.

Полиция Вены с помощью камер видеонаблюдения на площади Шварценбергплац смогла заснять вандала, который обливает краской памятник советским солдатам-освободителям.Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировали в посольстве России в Австрии.Отмечается, что стражи порядка распространили через местные средства массовой информации снимки человека, который дважды осквернил мемориал советским солдатам, погибшим при освобождении Австрии от нацизма, на венской площади Шварценбергплац, облив его черной краской 25 апреля и красной краской 8 мая 2019 года.Венская полиция просит граждан, узнавших на фотографиях данного человека, связаться с органами правопорядка.