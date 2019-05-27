Очевидец опубликовал фото с места обрушения строительного крана в Перми – судя по кадрам, упавшая конструкция задела несколько малоэтажных зданий. Сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.По предварительной версии, кран мог рухнуть из-за сильного ветра.Судя по кадрам, сделанным очевидцами ЧП, конструкция задела несколько жилых домов.Сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.