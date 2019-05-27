В передаче Привет, Андрей! актриса Александра Яковлева впервые рассказала о том, что смертельно больна. Медики дали ей не более трех месяцев жизни.

В передаче "Привет, Андрей!" актриса Александра Яковлева впервые рассказала о том, что смертельно больна. Медики дали ей не более трех месяцев жизни.Актриса Александра Яковлева прославилась благодаря фильмам "Экипаж" и "Чародеи". Артистка являлась одной из самых привлекательных актрис советского кинематографа. Однако затем судьба ее резко развернулась: она нашла себя в железнодорожном хозяйстве, а сейчас и вовсе является депутатом городского Совета депутатов Калининграда. Она почти не выходит в свет, не дает интервью, мало снимается.Однако в новом выпуске шоу Андрея Малахова Александра Яковлева появилась. "Два года назад моей дочке позвонили и сказали: "Забирай маму из больницы, осталось всего лишь три месяца". И стало так страшно! Так страшно! Умирать ведь не хочется..." – призналась актриса.Александре Яковлевой помог лечащий врач, который заставил ее вырваться из страшной депрессии, которой, по ее признанию, у нее никогда не было, и начать бороться. Артистка рассказала, что сейчас на лекарствах, которые очень тяжело принимать. По мнению Яковлевой, люди не слушают, не понимают знаков судьбы. Она рассказала о том, как несколько лет назад ее кот регулярно давил лапой на одно и то же место, где, видимо, росла опухоль. А потом посмотрел на нее и умер. То же случилось и с трехмесячным здоровым котенком, сыном этого кота. Затем она узнала о том, что животные вытягивают боль и болезни, причем иногда ценой собственной жизни.Теперь Александра Яковлева не намерена сдаваться смертельному недугу. Она еще хочет снять фильм о связи людей и животных. "У меня жизнь была такая суматошная, что я только сейчас поняла, как коротка, какая крохотная жизнь. А никто не придумал, как умирать..." – констатировала актриса.Ведущий Андрей Малахов признался, что рассказ Александры Яковлевой ее потряс, и он очень расстроился из-за этой новости. Он предложил артистке помощь, но та ответила, что уже получила ее. Ей оказывают поддержку ее "железнодорожники" и фонд помощи находящимся в трудной ситуации актерам Евгения Миронова "Артист". Александра Яковлева убеждена, что людям, у которой аналогичный диагноз, следует вытаскивать себя из депрессии, питать себя положительными эмоциями и больше разговаривать.