Япония закажет у США еще 105 боевых самолетов пятого поколения F-35. Островное государство и так стало крупнейшим покупателем этих многоцелевых истребителей в 2018 году, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И сейчас Токио объявило, что хочет получить еще одну крупную партию машин.

Япония закажет у США еще 105 боевых самолетов пятого поколения F-35. Островное государство и так стало крупнейшим покупателем этих многоцелевых истребителей в 2018 году, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И сейчас Токио объявило, что хочет получить еще одну крупную партию машин, пишет агентство ТАСС со ссылкой на американского лидера.Напомним, 9 апреля 2019 года один из F-35 вооруженных сил Японии разбился в Тихом океане. Пилот погиб.F-35 – многоцелевой боевой самолет пятого поколения. Как утверждают создатели, их машина менее заметна для радаров, сама оснащена современной радиолокационной системой, имеет мощные двигатели и вооружение. В "скрытном" режиме самолет несет пару ракет или бомб во внутренних отсеках, в ситуации, когда "стелс" не нужен, F-35 поднимает до 8 тонн оружия.