Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен после финальной победы на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который прошел в Словакии, рассказал, за счет чего его команда завоевала золотые медали турнира.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен после финальной победы на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который прошел в Словакии, рассказал, за счет чего его команда завоевала золотые медали турнира."Мы добились большой победы как команда и страна. Вместе со всей подготовкой мы шли вместе семь недель, мы очень сильны ментально и физически… В двух главных матчах турнира против России и Канады мы пропустили всего один гол", – приводит слова Ялонена РИА Новости.Напомним, что сборная Финляндии, обыграв в финале канадцев со счетом 3:1, стала трехкратным чемпионом мира. Россияне завоевали бронзовые медали.