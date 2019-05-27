Новейший тяжелый ударный дрон Охотник планируют презентовать широкой общественности на международном военно-техническом форуме Армия-2019, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Новейший тяжелый ударный дрон "Охотник" планируют презентовать широкой общественности на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Ранее стало известно, что прошли первые летные испытания дрона. Агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что "Охотник" разогнался по взлетно-посадочной полосе, оторвался от земли на несколько метров и сразу приземлился.Информации об "Охотнике" пока мало. По неподтвержденным данным, он построен с применением технологий малой радиолокационной заметности, кроме того, на него установили реактивный двигатель. Дрон будет весить около 20 тонн и разгоняться до 1 тысячи километров в час.