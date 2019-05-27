Стефания Маликова опубликовала в соцсети снимок с младшим
братом. Подпись под фотографией поклонников озадачила. Они гадают – то ли у
Стеши проснулся материнский инстинкт, то ли она использует Марка, чтобы поднять
свою популярность.
Стефания Маликова опубликовала в соцсети снимок с младшим
братом. Подпись под фотографией поклонников озадачила. Они гадают – то ли у
Стеши проснулся материнский инстинкт, то ли она использует Марка, чтобы поднять
свою популярность.
в последнее время очень активна в
соцсетях. Дочь известного музыканта всеми силами старается привлечь внимание
публики, используя для этого самые разные методы. В ход шли и снимки со
сверхоткровенным декольте, и намеки на беременность.
Снимок с младшим братом на руках и с загадочной подписью
некоторые подписчики Стефании Маликовой отнесли к той же категории. Они решили,
что дочь Маликова использует годовалого брата для повышения своей популярности
в Instagram.
"Как я жила без тебя раньше?", – подписала дочь
Маликова снимок с Марком на руках.
Дргуие пользователи обратили внимание, что
пытается копировать посты, которые обычно публикуют у себя на страницах молодые
мамочки. Слухи о ее беременности некоторое время назад муссировались в Сети. Хотя
позже утверждалось, что Стеше сейчас не до материнства – девушка не так давно рассталась с возлюбленным,
сыном миллиардера Леонидом Груздевым.
Дмитрий Маликов и его жена Елена во второй раз стали
родителями в январе прошлого года. Позже выяснилось, что ребенка родила
звездной паре суррогатная мать. Сына музыканта назвали Марк, ему уже исполнилось
год и четыре месяца. У количество подписчиков в Instagram уже сравнялось с
папиными – но, видимо, несмотря на это, она все же решила "хайпануть" на брате, пишет