Стефания Маликова опубликовала в соцсети снимок с младшим братом. Подпись под фотографией поклонников озадачила. Они гадают – то ли у Стеши проснулся материнский инстинкт, то ли она использует Марка, чтобы поднять свою популярность.

Стефания Маликова опубликовала в соцсети снимок с младшимбратом. Подпись под фотографией поклонников озадачила. Они гадают – то ли уСтеши проснулся материнский инстинкт, то ли она использует Марка, чтобы поднятьсвою популярность.в последнее время очень активна всоцсетях. Дочь известного музыканта всеми силами старается привлечь вниманиепублики, используя для этого самые разные методы. В ход шли и снимки сосверхоткровенным декольте, и намеки на беременность.Снимок с младшим братом на руках и с загадочной подписьюнекоторые подписчики Стефании Маликовой отнесли к той же категории. Они решили,что дочь Маликова использует годовалого брата для повышения своей популярностив Instagram."Как я жила без тебя раньше?", – подписала дочьМаликова снимок с Марком на руках.Дргуие пользователи обратили внимание, чтопытается копировать посты, которые обычно публикуют у себя на страницах молодыемамочки. Слухи о ее беременности некоторое время назад муссировались в Сети. Хотяпозже утверждалось, что Стеше сейчас не до материнства – девушка не так давно рассталась с возлюбленным,сыном миллиардера Леонидом Груздевым.Дмитрий Маликов и его жена Елена во второй раз сталиродителями в январе прошлого года. Позже выяснилось, что ребенка родилазвездной паре суррогатная мать. Сына музыканта назвали Марк, ему уже исполнилосьгод и четыре месяца. У количество подписчиков в Instagram уже сравнялось спапиными – но, видимо, несмотря на это, она все же решила "хайпануть" на брате, пишет