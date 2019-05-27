Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес в следующем сезоне не будет выступать за красно-синих. Об этом заявил агент уругвайского форварда Пабло Бентанкур. Также он не исключил, что 28-летний футболист может продолжить карьеру в другом российском клубе.

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес в следующем сезоне не будет выступать за красно-синих. Об этом заявил агент уругвайского форварда Пабло Бентанкур. Также он не исключил, что 28-летний футболист может продолжить карьеру в другом российском клубе."Абель определенно уходит из ЦСКА. Ведь он больше не играет. Ничего не исключаем по будущему. Он может перейти в другую российскую команду и остаться в России", – цитирует Бентанкура Чемпионат.com.Напомним, что Эрнадес на правах свободного агента пришел в армейский клуб в августе 2018 года.